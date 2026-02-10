Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Mau tempo: Ministra do Ambiente admite redirecionar fundos europeus para reparar estragos

Lusa 14:52
As mais lidas

Maria da Graça Carvalho explicou que o levantamento dos prejuízos “ainda não está concluído”, devido à persistência de chuva intensa em várias zonas do país.

A ministra do Ambiente e Energia afirmou esta terça-feira que o Governo vai ter de redirecionar verbas dos fundos europeus para responder aos estragos provocados pelas sucessivas depressões, incluindo danos em diques, margens de rios, arribas e pequenas barragens.

Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente
Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente Miguel Baltazar

Em declarações aos jornalistas na Valada, no concelho do Cartaxo, Maria da Graça Carvalho adiantou que o Governo vai analisar os fundos disponíveis (Fundo de Coesão, Fundo Ambiental e Plano de Recuperação e Resiliência) para redirecionar prioridades e financiar as obras urgentes, acrescentando que o Governo está a avaliar as necessidades com o apoio das autarquias.

A decisão sobre a reorientação de fundos será tomada “pelo primeiro-ministro, em conjunto com os ministros da Economia e da Coesão”, disse a governante.

Maria da Graça Carvalho explicou ainda que o levantamento dos prejuízos “ainda não está concluído”, devido à persistência de chuva intensa em várias zonas do país, mas adiantou que há danos “em praticamente todo o litoral”, com particular preocupação nas arribas, onde os deslizamentos “são rápidos” e não permitem retirar pessoas com a mesma antecedência que nas cheias.

Artigos Relacionados
Tópicos depressões Estragos Chuva Fundos europeus Graça Carvalho Cartaxo
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mau tempo: Ministra do Ambiente admite redirecionar fundos europeus para reparar estragos