Mau tempo: Marinha Grande ajuda a preencher formulários no fim de semana e Carnaval

A Marinha Grande tem disponível, a partir desta sexta-feira, o Espaço de Apoio ao Cidadão aberto no fim de semana e dia de Carnaval, para apoiar a população no preenchimento das candidaturas ao ressarcimento de prejuízos provocados pelo mau tempo.



Situado no rés do chão do Núcleo de Arte Contemporânea, no edifício da Resinagem, na Marinha Grande, o espaço tem como objetivo "reforçar a proximidade à população e ao tecido económico local, num momento particularmente exigente, na sequência dos danos provocados pela tempestade Kristin", refere a Câmara Municipal daquela cidade, num comunicado.

O espaço funciona todos os dias, das 09h00 às 17h00, incluindo o próximo fim de semana e dia de Carnaval, "garantindo uma resposta contínua às necessidades da população".

Segundo a autarquia, o gabinete irá ajudar os cidadãos no "preenchimento dos formulários de reporte e inventariação de prejuízo à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), prestar esclarecimentos, fazer o encaminhamento de situações urgentes ou específicas, bem como assegurar o acesso a apoio psicossocial sempre que necessário".

O espaço tem um posto de atendimento assegurado pela Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande (ACIMG), para apoio a comerciantes e pequenos empresários.

O funcionamento do Espaço de Apoio à População está a ser assegurado por trabalhadores do Município, com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica.

A Câmara da Marinha Grande (distrito de Leiria) informa que para o preenchimento do formulário da CCDRC, os munícipes devem estar na posse de nome e morada completo, documento de identificação, número de identificação fiscal (NIF), acesso ativo ao Portal das Finanças e à Segurança Social Direta, telemóvel com capacidade para receber SMS, comprovativo de IBAN titulado pelo beneficiário, orçamentos necessários à instrução do pedido e registo fotográfico atualizado dos danos verificáveis.

Serão ainda necessários a caderneta predial, a certidão de registo predial atualizada e um endereço de email válido.

Se o imóvel tiver cobertura por contrato de seguro que inclua despesas ou projetos elegíveis, é obrigatório apresentar a cópia da apólice de seguro e comprovativo de participação do sinistro à seguradora.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal continental na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.