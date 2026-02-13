Sábado – Pense por si

Cheias em Coimbra: Igreja de Santa Clara-a-Velha submersa
Barragem em Coimbra com água a ser libertada após fortes chuvas e mau tempo
Cheias em Coimbra causam destruição e deixam casas submersas
Cheias em Coimbra: linha férrea alagada após o mau tempo
Inundações em Coimbra causam destruição e impacto nas habitações
Estrada danificada pelas cheias em Coimbra, com máquinas de construção no local
Cheias em Coimbra provocam inundações e deixam rasto de destruição
Cheias em Coimbra: barco a motor perto de casa inundada
Bombeiros resgatam pessoas e animais devido às inundações em Coimbra
Carros danificados e destroços nas ruas de Coimbra após o mau tempo
Marcelo Rebelo de Sousa visita Coimbra após estragos causados pelo mau tempo
Cheias em Coimbra: homem atravessa rua alagada com balde
Equipa de resgate em Coimbra avalia estragos de cheias com barco
Parque infantil inundado em Coimbra após fortes chuvas
Destruição em Coimbra após mau tempo, com destaque para a roda gigante danificada
13 de fevereiro de 2026 às 12:07Luana Augusto

Coimbra debaixo de água: as imagens da destruição deixadas pelo mau tempo

Cidade está a ser afetada por chuvas e, subsequentemente, por cheias que causaram o rebentamento de vários diques.

