Mau tempo: MAI manifesta "profundo pesar e consternação" por morte de bombeiro

Morreu no decorrer de uma operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância, segundo informações prestadas pela Proteção Civil.

O Ministério da Administração Interna (MAI) manifestou "profundo pesar e consternação" pela morte este sábado de um militar da GNR de Campo Maior, ao serviço dos bombeiros em apoio às populações afetadas pelo mau tempo.

"Foi com profundo pesar e consternação que o Ministério da Administração Interna tomou conhecimento do falecimento de um militar do Posto Territorial de Campo Maior, José Valter Cunha Canastreiro (...), vítima de um acidente na Ribeira de Caia, no decorrer de um serviço de apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Campo Maior, durante o seu período de descanso", declarou o MAI em comunicado.

"Em nome do Governo, o Ministério da Administração Interna dirige, neste momento trágico, uma palavra de profunda solidariedade e sentidas condolências à família, aos amigos, aos militares da GNR do Posto Territorial de Campo Maior, aos bombeiros da Associação dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior e todos os bombeiros e militares da GNR", conclui-se no comunicado do MAI.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que não especificou as circunstâncias em que ocorreu o óbito, indicou apenas que o alerta foi dado "por volta das 13:30".

A ANEPC emitiu uma nota de pesar nas suas redes sociais, indicando que a operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância em que o bombeiro estava envolvido decorria na Estrada Nacional 373, numa zona de confluência com o rio Caia, em Campo Maior, endereçando condolências a familiares e amigos das vítimas.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte, elogiando o seu "exemplo de abnegação e dedicação à causa pública".