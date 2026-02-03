Mau tempo: estas são as 75 vias afetadas no distrito de Santarém

No concelho de Coruche, onde o rio Sorraia já galgou as margens, a passagem de Entre-Águas, as ligações entre a Estrada Nacional (EN) 114 e a EN251 (estrada das Meias), bem como a estrada do Rebolo.

Setenta e cinco vias, entre estradas nacionais e municipais, permanecem cortadas ou condicionadas no distrito de Santarém devido ao mau tempo, informou hoje a Proteção Civil.



No concelho de Coruche, onde o rio Sorraia já galgou as margens, continuam submersos o desvio da Ponte da Escusa (Couço--Coruche), a passagem de Entre-Águas, as ligações entre a Estrada Nacional (EN) 114 e a EN251 (estrada das Meias), bem como a estrada do Rebolo.

Em Salvaterra de Magos, mantêm-se submersas a Estrada do Paúl, entre Marinhais e Foros de Salvaterra, o troço entre o cruzamento da Rua Alves Redol e a Estrada do Escaroupim, a Rua da Caseta (Marinhais) e a estrada do Massapez, em Salvaterra de Magos.

No Cartaxo, permanecem inundadas a EN114-2, entre Setil e a Ponte do Reguengo, e a EN3-2, entre o Reguengo e Valada, mantendo-se ainda submersa a Rua Professor Fernando Jaime Soares da Costa, que assegura ligação entre Vila Chã de Ourique e a EN114-2, com acesso à autoestrada 1 (A1)

No concelho de Santarém, continuam submersas a EN365-4 na Ponte de Alcaides, a Ponte do Alviela (EN365) entre Pombalinho e Vale de Figueira, e a EM1348 (Estrada do Campo), em Vale de Figueira. Mantém-se igualmente inundado o cais da Ribeira de Santarém, a Estrada do Livramento (Pernes) e a ponte da Ribeira de Pernes, persistindo a cedência de talude no acesso ao centro histórico pela zona de Alfange e o corte do acesso à Quinta da Califórnia.

Está também submersa a Ponte do Celeiro e registam-se inundações em várias ruas da Ribeira de Santarém (Rua Direita dos Palhais, Rua do Alcorce, Rua dos Limões e Rua da Amendoeira), além do isolamento do Reguengo do Alviela.

Na Golegã, persistem submersas a EN365 (Pombalinho--Vale de Figueira), que mantém isolado o Reguengo do Alviela, e parcialmente inundada a estrada da Cholda, entre a Quinta da Brôa e Mato de Miranda.

Ainda na Golegã, mantém-se o risco de colapso na ponte da EM572, entre São Caetano, Quinta da Cardiga e Vila Nova da Barquinha, e continuam inundados os campos agrícolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho.

Em Rio Maior, permanecem intransitáveis vários arruamentos de São João da Ribeira e Ribeira de São João e na Chamusca, continua interditada a ligação fluvial Arripiado--Tancos.

Em Alpiarça, continuam cortadas a EN368 (Alpiarça--Tapada), mantendo-se igualmente inundada a estrada rural entre a Reserva do Cavalo Sorraia e a ETAR de Almeirim/Alpiarça.

No concelho da Azambuja, permanece o isolamento de Carvalhos/Manique do Intendente, mantendo-se igualmente interdito o acesso à Maçussa.

Em Benavente, persiste o risco de submersão na EM515, na zona do Paúl do Trejoito, ao passo que no concelho de Almeirim, vários troços permanecem cortados por lençóis de água.

Em Abrantes, mantém-se parcialmente inundada a estação de canoagem de Alvega, enquanto em Constância continua submerso o parque de estacionamento ribeirinho.

Em Torres Novas, continuam isoladas a Quinta do Paul do Boquilobo e áreas próximas de Ribeira Ruiva e Casal do Vale devido ao galgamento do rio Almonda.

Em Vila Nova da Barquinha, o estacionamento e o cais do Almourol permanecem totalmente submersos.

No concelho do Sardoal, mantém-se inundada a área de lazer da Lapa, e em Alcanena continua submersa a estrada entre Olhos de Água e o Carsoscópio

A Proteção Civil alerta para a possibilidade de agravamento das inundações urbanas, cheias por transbordo e instabilidade de vertentes, recomendando que se evitem as travessias de vias alagadas e que se salvaguardem bens e animais em locais seguros.