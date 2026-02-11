Mau tempo: Douro regista subida considerável e espera-se um dia difícil

O município do Porto terá ativo até às 23h59 de domingo o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, após o Governo ter colocado 48 concelhos em situação de contingência.

O rio Douro registou uma subida considerável durante a noite desta quarta-feira e o dia adivinha-se "difícil a nível do controle dos caudais" devido à muita chuva prevista para o Norte de Portugal e Espanha, segundo a Capitania do Douro.



Cheias no Douro levam Porto a ativar plano de emergência PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

"Já observamos uma subida considerável na cota da albufeira do Carrapatelo, na cidade do Peso da Régua [distrito de Vila Real]. Já atingiu os 10,7 metros, o que significa que a água já chegou à marginal. Não passou muito disso e manteve-se estável, mas já é uma cota considerável. Aqui [zonas do Porto e Vila Nova de Gaia] durante o dia temos que ir mantendo a supervisão porque continua a haver muita água", disse o comandante adjunto da capitania, Pedro Cervaens.

Num ponto de situação à agência Lusa, cerca das 07h30, o comandante adjunto da Capitania do Douro referiu que a forte pluviosidade prevista para o dia de hoje fazem este dia "merecedor de muita atenção".

"A cota no estuário também está sempre ali a rondar os 5 metros. Portanto, Miragaia [no Porto] ontem [terça-feira] já meteu um pouco de água. Nada de significativo, mas já entrou um pouco. Acreditamos que hoje pode ser também um dia difícil a nível do controlo dos caudais. Portanto, é possível que estas zonas com cotas mais baixas sofram novamente a entrada de água", alertou.

Também Vila Nova de Gaia ativou até domingo o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), lê-se num despacho datado de sábado e publicado na segunda-feira no 'site' da autarquia.

O mau tempo com muita chuva, vento e agitação marítima levou a Capitania do Douro a ativar, na semana passada, o alerta vermelho para risco de cheias.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou na terça-feira que são esperados hoje chuva e vento por vezes fortes devido à depressão Nils, que não irá afetar diretamente Portugal continental.

Em aviso laranja, entre as 06h00 e 18h00 de hoje, estão Viseu, Porto, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

Portugal continental foi atingido no dia 27 de janeiro pela depressão Kristin, a que se seguiu a Leonardo e a Marta, que causaram 15 mortos e centenas de feridos e desalojados.