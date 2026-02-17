Mau Tempo: Cerca de 9 mil clientes ainda sem eletricidade nas zonas afetadas pela depressão Kristin

No balanço anterior, pelas 08h00 de segunda-feira, a E-Redes referia que cerca de 11 mil clientesestavam sem abastecimento de energia elétrica.

Cerca de nove mil clientes da E-Redes nas localidades afetadas pela depressão Kristin, que passou pelo continente em 28 de janeiro, continuavam pelas 13h00 desta terça-feira sem energia elétrica, informou a empresa.



Eletricidade João Cortesão

O balanço da E-Redes remete para as 13h00 de hoje sem indicar o total de clientes sem eletricidade no território continental.

Na nota, a empresa reforça o alerta para que a população, caso identifique infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, se mantenha afastada e reporte a situação à E-Redes (800 506 506 ou balcaodigital.e-redes.pt).

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.