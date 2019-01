Homicida vivia na Córsega depois de ter saído da cadeia, onde cumpriu pena por ter assassinado cinco jovens, a mulher e uma filha.

O bancário da Marinha Grande que ficou conhecido por Mata Sete, por ter assassinado sete pessoas à facada, a tiro e à paulada, em março de 1987, foi encontrado morto em casa, na ilha francesa de Córsega, onde vivia há 16 anos, após ter cumprido 14 de pena.



Vítor Jorge tinha 69 anos e vai ficar sepultado na Córsega, mas o funeral só deverá realizar-se na próxima semana, segundo o Correio da Manhã. Vítor Jorge, recorde-se, matou cinco jovens na praia do Osso da Baleia, Pombal, numa espiral de violência que prosseguiu horas depois, quando assassinou a mulher e a filha mais velha com múltiplas facadas, num pinhal a 2,5 km de casa, na Amieira, Marinha Grande.



As circunstâncias da morte não são ainda conhecidas dos familiares e dos amigos de infância que residem na Calvaria, Porto de Mós, terra natal do homicida. No entanto, a prima Isabel Jorge, que o acolheu em França quando saiu da prisão, disse esta sexta-feira ao CM que Vítor Jorge morreu de doença.



