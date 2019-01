O Ministério Público arquivou o inquérito que investigava suspeitas de burla e de corrupção, entre outros crimes, na construção do novo Hospital Pediátrico de Coimbra, que foi adjudicada por 37,5 milhões de euros às construtoras Somague e Bascol mas custou 80,3 milhões de euros. A investigação liderada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra não provou conluio entre o empreiteiro e empresas de fiscalização para inflacionar a obra em quase o dobro do valor acordado.

"Apesar desta discrepância de valores (…), não emergem dos autos indícios suficientes da prática de ilícito típico penal, mormente de crime de burla", concluiu a procuradora Cristina Santos, ao arquivar o inquérito aberto em 2013, devido a um relatório da Inspeção das Atividades em Saúde que deu conta de "anomalias" na obra, como queda de revestimento de paredes, infiltrações e carpintarias empenados, entre outros. Segundo o Jornal de Notícias, o empreiteiro Somague/Bascol e o consórcio da fiscalização da obra, constituído pelas sociedades Planege e GPA, era suspeitos de terem feito um conluiu para burlarem o dono da obra.

Os construtores terão usado materiais e soluções técnicas construtivas diferentes do que ficara previamente estabelecido, mas o Ministério Público avançou que as trocas foram feitas com o conhecimento prévio de empreiteiro, dono da obra e projetista. Este acordo, explica o JN, podia constituir um crime de gestão danosa por parte dos donos da obra - primeiro a Direção-Geral de Instalações e Equipamentos de Saúde, depois a Administração Regional de Saúde do Centro-, mas para o MP defendeu que este crime não é imputável a meros funcionários públicos.