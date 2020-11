Marta Temido frisou que "há muito tempo que Portugal se está a preparar para receber a vacina da covid". A ministra da Saúde atualizou a situação da pandemia do novo coronavírus em Portugal esta quarta-feira, e adiantou que, apesar de ainda não ser conhecido um plano de vacinação, os passos estão a ser preparados."Desde meados do ano que a Comissão Europeia e a ECDC (Centro Europeu de Doenças) pediram ao nosso país que indicasse um representante, que começou a trabalhar com uma equipa", adiantou Temido. "Se se recordarem nos finais de agosto, inícios de setembro, aqui perto, em Gaia, podemos dar nota de uma deliberação do Conselho de Ministros sobre a autorização de despesa para vacinação da covid-19. Depois dessa autorização os nossos técnicos da agência do medicamento em Portugal mas também da área da logística, informação, tem vindo a trabalhar os passos possíveis dos equipamentos necessários para acomodar armazenamento de vacinas. Neste momento, o que podemos é garantir que estamos preparados para abastecer vários tipos de vacinas que poderão vir a entrar no mercado."A ministra recordou ainda que a vacina será gratuita.