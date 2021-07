Marquise com piscina ameaça casa de Rui Patrício em Leiria

Construções ilegais no topo de um edifício na avenida Adelino Amaro da Costa, em Leiria, nomeadamente marquises e piscinas construídas por residentes sem licenciamento municipal, estão a causar preocupações sérias aos moradores, que temem que o prédio não resista ao peso extra. Um dos casos mais gritantes é o de uma piscina com seis metros de comprimento e três de largura, cujo somatório entre a estrutura e a água necessária ronda as 50 toneladas, instalada no telhado, contra a parede de uma das casas do guarda-redes Rui Patrício no edifício.







Prédio está localizado numa zona nobre da cidade de Leiria