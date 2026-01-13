Marques Mendes sobre apoio de Cotrim a Ventura. "Muitas pessoas moderadas ficaram desiludidas"

Candidato acredita que os portugueses que votaram antecipadamente se devem sentir enganados. "Fariam um voto diferente se tivessem conhecido estas declarações."

O candidato presidencial, Luís Marques Mendes, disse esta terça-feira que o facto de Cotrim de Figueiredo ter apoiado André Ventura caso falhasse a segunda volta fez com que "muitas pessoas moderadas [ficassem] desiludidas" e acusou o seu adversário de ser contraditório. "Os portugueses que no domingo votaram na Iniciativa Liberal devem estar neste momento desiludidos porque se sentem enganados."



Marques Mendes, que falava aos jornalistas durante a campanha eleitoral em Fátima, aponta ainda que muitos "fariam um voto diferente se tivessem conhecido essas declarações [mais cedo]."

Já sobre o caso de assédio contra Cotrim de Figueiredo, o candidato apoiado pelo PSD optou por não comentar o assunto.

Para Marques Mendes, estes cenários servem de "chamada de atenção". "Isto é uma chamada de atenção para o próximo domingo. A pessoas não se podem deixar enganar." E diz que é por isso que a sua candidatura é "importante". "A minha candidatura passou a ser necessária para a defesa da Democracia. [A partir do momento] em que liberais e pessoas do Chega se associam é um risco para a Democracia."