Aeroportos nacionais recebem quase 80 mil passageiros por dia em novembro

No acumulado de janeiro a novembro de 2025, o movimento de passageiros nos aeroportos portugueses cresceu 4,7%, mantendo-se o Reino Unido como o principal país de origem e de destino.

Os aeroportos portugueses movimentaram no passado mês de novembro cerca de 5 milhões de passageiros, o que corresponde a um crescimento, em termos homólogos, de 5%, revelam dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, que dão ainda conta que nesse mês desembarcaram em média 79,1 mil passageiros por dia. Um número que representa um aumento de 4,4% face aos 75,8 mil registados em novembro de 2024.

Por seu lado, foram movimentadas no mesmo mês 22,2 mil toneladas de carga e correio, o que revela um recuo de 2,3% face ao período homólogo de 2024.

No acumulado de janeiro a novembro de 2025, o movimento de passageiros cresceu 4,7%, enquanto o tráfego de carga e correio registou um aumento mais moderado, de 0,3%.

Segundo o INE, o Reino Unido manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos entre janeiro e novembro, apresentando aumentos tanto nos passageiros desembarcados (mais 2,3%), como nos embarcados (mais 2,2%), face ao mesmo período de 2024. França e Espanha ocuparam, respetivamente, a segunda e terceira posições entre os principais países de origem e destino.

De acordo com o INE, em novembro, 82% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional, num total de 1,9 milhões de passageiros, tendo a maioria desses voos (66%) origem no continente europeu. Já o continente americano manteve-se como a segunda principal origem, concentrando 10,2% do total de passageiros desembarcados, que registaram um aumento de 13,3%.

Desde o início de 2025 observaram-se máximos mensais históricos do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção do mês de fevereiro”, refere o INE, revelando que nestes 11 meses o aeroporto de Lisboa movimentou 33,5 milhões (mais 2,9%), o do Porto 15,7 milhões (mais 6,1%) e o de Faro 10 milhões.

