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Mário Campos é o novo diretor do Fisco

Negócios 11:40
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Engenheiro e subdiretor-geral da área dos Sistemas de Informação da Autoridade Tributária, Mário Miguel Martins Campos substitui Helena Borges na liderança do Fisco.

A escolha para novo diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) recaiu sobre Mário Miguel Martins Campos, licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e até agora no cargo de subdiretor-geral da área dos Sistemas de Informação da AT, que exercia desde março de 2016.

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fisco finanças reparticao autoridade tributaria e aduaneira Miguel Baltazar

Em comunicado, o Ministério das Finanças sublinha que o novo diretor-geral tem "tem experiência muito relevante no desenvolvimento e na gestão de sistemas de informação, na gestão da inovação, na transformação digital, na modernização de processos, na segurança da informação e na interoperabilidade tecnológica, nos setores público e privado".

O novo responsável máximo do Fisco foi escolhido na sequência de procedimento concursal conduzido pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CReSAP). A nomeação tem efeitos a partir de 1 de agosto para um período de cinco anos.

Mário Campos substituirá Helena Borges, que tomou posse em janeiro de 2016.

Tópicos nomeação Gestão Seleção Fisco Mário Campos Autoridade Tributária e Aduaneira Ministério das Finanças
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