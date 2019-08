Pedro Pardal Henriques, vice-presidente e porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), vai ser candidato às eleições legislativas pelo Partido Democrático Republicano (PDR).

De acordo com o Diário de Notícias, o advogado que tem sido uma das maiores vozes da greve de motoristas será cabeça-de-lista pelo círculo de Lisboa, enquanto o líder e fundador do partido, Marinho e Pinto, encabeça a lista do Porto.

Esta quarta-feira, Pardal Henriques acusou o Governo de ter feito "um atentado à democracia" depois de ter decretado serviços mínimos de 50% a 100% para a greve de motoristas agendada para o próximo dia 12 de agosto. "A greve existe, mas só de nome e para retirar salário a estas pessoas", lamentou, acrescentando que Portugal é uma "ditadura sob a capa de um país democrático".

Ao jornal, Pardal Henriques não confirmou nem desmentiu a notícia, com Marinho e Pinto a referir que as listas do partido PDR ainda não estão definidas.