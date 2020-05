Depois da reunião no Infarmed com especialistas sobre a pandemia de Covid-19 em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o R, o indicador de reprodução de transmissão, ronda o 1 (em média, uma pessoa infetada contagia outra) em Portugal.O Presidente da República indicou ainda que "o desconfinamento em Portugal começado a partir de 3 de maio foi muito contido". "Os portugueses foram sensíveis àquilo que lhes foi pedido de fazer a abertura por pequenos passos. O que quer dizer que não temos ainda muitos dados que nos permitam retirar conclusões firmes. Não passaram ainda 15 dias: seis dias de incubação e oito dias de comunicação" quanto à infeção ou suspeita pelo novo coronavírus. "Estão quase a passar."O comportamento dos portugueses tem sido "exemplar", diz Marcelo."Como a contenção continua muito elevada, encontramos um processo sem grandes alterações", explicou o Presidente.Em Portugal, o R "anda à volta de 1", ou seja, em 0,98. É mais elevado na região de Lisboa e Vale do Tejo, e mais baixo no norte, de 0,91.Agora, esperam-se "dois momentos significativos": dia 18 de maio, em que vão abrir escolas, restaurantes e espaços de comércio; e dia 1 de junho, com o regresso ao trabalho de "muitos e muitos portugueses que se encontram em teletrabalho, com mais abertura em matéria do sistema escolar e comércio".Por isso, será escolhido um dia na primeira semana de junho para aliviar a abertura de escolas a partir de 18 de maio, e um dia na terceira semana de junho para avaliar a reabertura ocorrida a 1 de junho.Marcelo assinalou que "foi confirmada a tendência das últimas semanas na diminuição de casos de internamento e de internamento em cuidados intensivos" e a "diminuição em termos de letalidade".