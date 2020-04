Portugal tem a sétima melhor democracia do mundo. De acordo com o ranking do instituto sueco V-Dem, o país subiu três lugares nos últimos três anos e está agora apenas atrás de Dinamarca, Estónia, Suécia, Suíça, Noruega e Bélgica.

Para Tiago Fernandes, o coordenador do relatório para Portugal e os restantes países da Europa do Sul, o segredo está nos consensos gerados para enfrentar os problemas. "O estado de emergência aqui tem sido consensualizado entre Presidente da República, Governo e partidos, mas também com a sociedade civil", afirma ao Público, acrescentando que Portugal e França foram os únicos que se manifestaram em "garantir a qualidade da democracia" em tempos de pandemia.

Desde o início da crise provocada pela Covid-19, Portugal foi o único país da Europa que procedeu à regularização extraordinária dos imigrantes para lhes garantir igualdade de acesso à proteção social.

Portugal é também o país da Europa do Sul com melhores índices democráticos e também aquele onde os níveis de infeção e mortes por covid-19 têm sido mais baixos.



O mesmo relatório do V-Dem indica também que, pela primeira vez desde 2001, existe um maior número de países com regimes autocráticos do que países regidos por uma democracia no mundo - que está a atravessar uma "terceira onda autocratizante", como acontece em países como Brasil, EUA ou Turquia. Na União Europeia, apenas um país é classificado como tendo um regime autoritário pela V-Dem: a Hungria, liderada por Viktor Orbán.