Até às 18 horas de hoje tinham sido detidas em Portugal 64 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência.



No mesmo período, de acordo com o comunicado emitido pelo Ministério da Administração Interna, foram encerrados 1.449 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas, refere comunicado da Administração Interna.



"O Ministério da Administração Interna insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo estado de emergência", pode ainda ler-se na nota.