Marcelo sobre atuação da ministra: "Nem sempre quem está perante situações de sufoco é capaz de responder em conformidade"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta terça-feira sobre o facto de a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, ter fugido às questões dos jornalistas no que toca ao tema dos incêndios. Em declarações aos jornalistas, à saída do funeral do ex-autarca Carlos Dâmaso - que morreu ao combater os incêndios -, disse: "Nem sempre quem está perante situações de sufoco é capaz de responder em conformidade."



Marcelo Rebelo de Sousa no velório do bombeiro Daniel Agrelo Pedro Brutt Pacheco

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "é normal que as pessoas queiram respostas imediatas", no entanto, não deixou de lembrar que Maria Lúcia Amaral passou a assumir o cargo de ministra apenas há dois meses. "[É normal] que quem chegue há dois meses esteja a descobrir os problemas e as respostas a dar."

Segundo o Presidente da República, "é com a experiência que se aprende que há coisas a mudar". "Aprendemos que é importante preservar vidas humanas (...) que é preciso prevenir mais, e isso significa trabalhar mais ao longo de todo o ano. (...) Basta haver um morto para [nos] fazer refletir."

Marcelo revelou ainda que irá ouvir o presidente da Liga dos Bombeiros para a semana e que tem estado em "permanente contacto com o Secretário de Estado da Proteção Civil. "O contacto que me foi dado é que, fruto da evolução das condições meteorológicas, o dia de hoje foi melhor que o de ontem", avançou quando questionado sobre qual o ponto de situação do País.

E lembrou ainda o incêndio que assolou Pedrógão Grande, em 2017. "Aí eu percebi como se vai aprendendo. Aprendeu-se uma parte, mas ainda se vai aprender muito mais."

Leia Também Incêndio no Sabugal provoca cinco feridos. Um deles está em estado grave

Até às 17h desta terça-feira foram registadas um total de 59 novas ocorrências, segundo a Proteção Civil, sendo que existem cinco fogos preocupantes nas zonas de Arganil, Sabugal, Mirandela, Montalegre e Carrazeda de Ansiães.

Foi, aliás, no Sabugal que esta terça-feira cinco operacionais da empresa de proteção florestal Afocelca ficaram feridos: um deles com gravidade.