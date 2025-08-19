Sábado – Pense por si

Gouveia e Melo continua a perder terreno

Henrique Gouveia e Melo está em empate técnico com Marques Mendes nas presidenciais. António José Seguro cai e, como potencial candidato, André Ventura sobe para o terceiro lugar, embora não consiga ganhar nos cenários de segunda volta. Quase um quinto não sabe ou não responde à pergunta.

Henrique Gouveia e Melo continua em empate técnico com Marques Mendes na corrida para as presidenciais, embora com uma margem mais curta, revelam os resultados do barómetro Intercampus de agosto para o Jornal de Negócios, o Correio da Manhã e a CMTV. A subida mais expressiva é de André Ventura, que ainda não decidiu se candidata e que, como hipótese, ultrapassa António José Seguro.

Gouveia e Melo continua a perder terreno