19 de agosto de 2025 às 12:11

Veja o ponto da situação dos incêndios em Portugal

Milhares de bombeiros combatem os fogos que assolam o País. Arganil parece não querer dar tréguas e continua a ser o incêndio que mobiliza mais meios, tendo já chegado a Castelo Branco.

