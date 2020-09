Marcelo recusou convite para comissão de honra do presidente do Sp. Braga

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou um convite do atual presidente do Sporting de Braga, António Salvador, para integrar a Comissão de Honra da sua recandidatura ao clube, em 2017, quando Marcelo já era chefe de Estado.

De acordo com o Observador, Marcelo já tinha integrado a comissão de honra da candidatura de Salvador em 2013 quando ainda era apenas comentador político, mas explicou ao presidente do Braga que não o podia fazer novamente devido ao cargo que ocupava.

A revelação surge após a presença do primeiro-ministro, António Costa, na comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. Questionado no domingo sobre o assunto, Marcelo recusou responder e indicou que o assunto seria esclarecido com Costa na reunião semanal de quinta-feira entre Presidente da República e primeiro-ministro.