O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, afirmou esta segunda-feira não ver "qualquer tipo de incompatibilidade" ao surgir na comissão de honra de Luís Filipe Vieira na recandidatura à presidência do Benfica, ao lado do primeiro-ministro, António Costa.

Em declarações à TVI, o autarca diz que este não é um tema político, mas algo do foro da vida em sociedade, que "não tem qualquer influência na capacidade institucional ou no exercício de funções".

"Eu já fazia parte da comissão de Vieira há quatro anos, tal como o Primeiro-Ministro. E não me recordo de nenhuma notícia a esse respeito. Não vejo qualquer tipo de incompatibilidade por parte de um cidadão de fazer parte da vida de um clube do qual faz parte, não tem qualquer influência na minha capacidade institucional nem na forma como exerço as minhas funções. Nunca escondi que sou adepto do Benfica", afirmou, reiterando que, mesmo sendo adepto dos encarnados, isso nunca toldou a sua atuação, que sempre se pautou pela isenção.



"Pode alguém que tem as minhas funções apoiar ou votar numa lista? Eu já fiz isso. Não prejudicou a minha relação institucional com todos os outros clubes. São todos testemunhas disso. Não sou daquela geração de políticos que eram todos da Académica. Sou do Benfica, pronto. Esse facto nunca me impediu de ser totalmente isento e imparcial. Eu já tinha tornado público o meu apoio há quatro anos. Se alguma coisa mudou, foi a perceção e o sentimento das pessoas. Acho que isso é um debate para ser feito dentro das eleições do clube. Tudo pode ser tema de debate. Se fosse outra candidatura, de outro clube, já não havia problema?", questionou Medina.



Medina definiu ainda a candidatura de Ana Gomes à Presidência da República como "apartidária" e que "falta ainda uma candidatura, que é a que está melhor posicionada", referindo-se ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.