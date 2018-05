Encontro entre os dois chefes de Estado ainda não tem uma data marcada.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai encontrar-se com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na Casa Branca, no final de Junho. Segundo fonte da Presidência revelou à Lusa, o encontro entre os dois chefes de Estado ainda não tem uma data marcada.



"Confirma-se o encontro no final de junho, mas sem data marcada. Em princípio será ir e vir, não será uma visita de Estado", explicou a fonte.



O encontro chegou a estar marcado para 10 de Junho, aproveitando a presença de Marcelo nos EUA para as comemorações do Dia de Portugal, segundo a TSF. Mas a cimeira entre EUA e Coreia do Norte obrigou a mudanças de agenda: nessa altura, Trump irá encontrar-se com Kim Jong-un em Singapura.