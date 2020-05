AnónimoHá 50 minutos

la parlapiétem ele e o grupo de taxistas que o acompanham. vejam bem como se poem todos ao lado do marcelino pao e vinho oh sr marcelo. o sr é um demagogo e populista da pior especie. as pessoas nao precisamd e ajuda. as pessoas necessitam é que lhes proporcionem as ferramentas, meios e condicoes para criarem riqueza, poderem alimentar-sem a sopa dos pobres. e deixar de lado essa conversa mole do politicamente correcto e do apoio aos coitados que tem acesso gratuito a tudo e nada fazem para melhorar a sociedade, e que se julgam acima da lei. esta cultura do subsido, da sopa dos pobres, do facilitismo, e do politicamente correcto e alinhado com uma noçao de que somos todos iguais mas uns mais iguais que os outros (politicos e inuteis que vivem agarrados à teta do estado e nada produzem)