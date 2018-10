Capa n.º 753

Fala de bola e da temperatura da água e até parece que fala de tudo, mas é engano. O Presidente da República tem truques e manhas de que usa e abusa em qualquer situação."Eu percebo, eu percebo..."; "ah, isso está bem, ah ah..."; "já está no terreno?", coça o queixo e olha para o lado. "Mas deixe cá ver, mas deixe cá ver..."; "eu percebo, eu percebo..."; "ouça, mas vamos lá ver..."; "ouça, mas deixe... deixe... deixe...": o popular fortemente indignado de Monchique que, em Agosto, confrontou o Presidente da República após o incêndio não o conseguiu fazer dizer nada, concordar ou discordar, ou sequer mudar de expressão. Marcelo Rebelo de Sousa sabe o que fazer nessas ocasiões: ouve atentamente ou apenas aparenta ouvir atentamente, que para os devidos efeitos tanto faz, pontua com perguntas de circunstância ou introduz uma ou outra interjeição retórica. Não há embaraço que atrapalhe esta técnica. Qualquer potencial investida passa a exibição virtuosa sem que ninguém note a mudança.Caso prático (mais um): os professores fazem-lhe uma espera em Celorico, em protesto. Marcelo vai ouvir, aceita a folha que lhe dão e passa ao nível seguinte: até completa as frases que lhe vão dizendo ("... tem cálculos diferentes..."). Faz perguntas: "E nunca foram ao provedor de Justiça?"; "posso ficar com isso? [o papel que os professor têm na não]"; "sim, sim", pega no papel, praticamente tira-o das mãos de um professor, "o provedor..."; "dêem-me isto para ver se eu falo com a senhora provedora". Os professores ficam encantados. Quem não?Leia o resto na edição Nº754 da, nas bancas a partir de dia 3 de Outubro.