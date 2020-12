O Presidente da República marcou a 24 de novembro as eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2021.

Eleito nas presidenciais de 24 de janeiro de 2016, à primeira volta, com 52% dos votos expressos, Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse em 9 de março de 2016, e ao longo do seu mandato manteve a recandidatura em aberto.



Já em fevereiro deste ano, Marcelo Rebelo de Sousa tinha afirmado que iria primeiro convocar as eleições "como Presidente", e só depois eventualmente assumir uma candidatura, "como cidadão".

Marcelo Rebelo de Sousa vai apresentar esta segunda-feira à tarde a recandidatura à Presidência da República.