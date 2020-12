Marcelo, agora sem máscara

Terminada a sua curta intervenção, sem direito a perguntas dos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa deixou a pastelaria em Belém e foi sendo cercado por repórteres com as questões a que não respondera antes – e que continuou sem responder. Mas esqueceu-se de colocar a máscara, de uso obrigatório, e em condições de pouco ou nenhum distanciamento. Poderia ser simbólico: finalmente, Marcelo deixou cair a máscara - é candidato. Poucos anúncios terão sido tão pouco surpreendentes na política portuguesa. Alguém esperaria que não o fosse? O único mistério que restava era o dia exato e tanto assim é que a primeira parte da declaração do candidato foi, não a explicar porque era candidato – fá-lo-ia depois – mas a explicar porque é que só agora veio dizer que é candidato. E até tinha muitas razões: quis primeiro promulgar leis que afetam as eleições, propor o Estado de Emergência e decidir sobre a sua renovação e projeção até janeiro. Como a projeção até janeiro e seus detalhes aconteceu sábado, dois dias antes do seu anúncio, só se pode supor que não foi neste dois dias que tomou a decisão – mas nesse caso teria sido escusada a pantomina de dizer uns dias antes, "a decisão é minha e de mais ninguém". Estava ainda a tomar uma decisão? Este é o candidato que antes de ser já o era. Mas este atrasar da revelação que nada revelou pareceu, até pela flagrante necessidade de autojustificação, demasiado calculista: Marcelo não foi candidato antes não porque houvesse estados de emergência a tratar ou projetar, mas porque nada ganha, politicamente, em prolongar o tempo de campanha. Podia ter poupado na representação anterior - há meses que desempenhava o papel público do candidato que há-de ser mas não diz.

Mas Marcelo funciona melhor sem a máscara. Sendo candidato, foi nisso que jogou na justificação para o ser: é o mesmo de há cinco anos, o mesmo que conhecemos, "semana após semana, há pelo menos vinte anos", sem máscara. O que fazia Marcelo há vinte anos? No ano 2000, o professor e então já ex-líder do PSD iniciava a sua carreira televisiva de comentador, na TVI, em maio. E, depois disso, ficou connosco "semana após semana", nesse ou noutros canais. "Sou exatamente o mesmo." E, quanto à primeira candidatura, também é o mesmo: "Tudo o que disse e escrevi em 2015 mantém-se por igual."

Mas depois o candidato sem máscara voltou à ficção: a razão para se candidatar é afinal "enfrentar a pandemia", enfrentar "a crise social" que aí vem. Marcelo considera não poder sair "a meio de uma caminhada difícil e penosa", apenas porque o comodismo familiar e pessoal tornaria mais fácil ir-se embora. Façamos o exercício contrário: suponhamos que não tinha havido pandemia, logo, não se adivinhava uma crise social. Marcelo não seria recandidato? O próprio até talvez seja capaz de o garantir – mas é pouco provável que convença alguém, da mesma forma que não conseguiu criar suspense para o dia de hoje. Este jogo de Marcelo, o público também já o joga e o candidato conta até com isso. Ele sabia que nós sabíamos que ele sabia que ia ser candidato. Curiosamente, não é uma desvantagem: nada neste jogo o prejudica já. Já o jogamos todos um pouco, semana após semana, há vinte anos.

Marcelo candidata-se por "imperativo de consciência" e coerente com o que sempre foi. Disponibiliza-se para debates ("até com Tino de Rans debati", referiu em tempos sobre a anterior campanha) e jogou aquilo que o valoriza: quer ser um presidente "independente", que não criará instabilidade, mas que "estabiliza" (indireta para os "instáveis" que o desafiam?), que " não divida, antes una e puxe sempre pelo melhor" do país e dos portugueses. Será por aí a sua campanha: um eu sei que vocês me conhecem. Terminou com humildade, "a escolha é vossa, renovar a confiança em quem conheceis" há muito, ou não. Mas nesse cenário do "ou não", nem Marcelo pareceu convincente. Quem tivesse muito caminho a percorrer tinha-se posto à estrada mais cedo. E ainda se deu ao luxo de desejar "as maiores felicidades, neste ato eleitoral", a todos os que se apresentaram ou venham a apresentar. Porque parte tarde, mas à frente.