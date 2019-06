Marcelo promulga decreto de execução orçamental com críticas a atrasos do Governo

Está promulgado o decreto lei de execução orçamental, informa o Presidente da República em nota publicada no site da presidência, no entanto Marcelo Rebelo de Sousa não deixou de apontar o dedo aos atrasos do Governo, não apenas na aprovação desta lei mas também noutras matérias.

Como ontem prometido pelo Presidente, o decreto foi aprovado sem demoras e logo no dia seguinte à chegada a Belém. Marcelo fez questão de notar que o atraso do Governo obrigou a que o Presidente da República se "apressa-se" a promulgar o decreto de execução orçamental para evitar que este apenas pudesse entrar em vigor já com o segundo semestre em curso.



Esta segunda-feira, Marcelo Rebelou de Sousa notava a "curiosidade" de o decreto ter entrado em Belém precisamente no dia em que foi revelado, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que Portugal fechou o primeiro trimestre deste ano com um excedente orçamental de 0,4% do PIB.