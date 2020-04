O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou aos portugueses que mantenham o esforço feito até agora para que o país possa começar a regressar à normalidade já em maio. "Se queremos ganhar a liberdade em maio, precisamos de a ganhar já em abril", disse o Presidente, pedindo um esforço conjunto.À saída da reunião com o Infarmed, o Presidente mostrou-se satisfeito com os dados apresentados e com o facto de se estar a verificar uma evolução positiva e que apesar de ser ainda "uma tendência lenta", há uma tendência positiva e que estão a ser dados "passos positivos na redução de capacidade de propagação do vírus"."Se queremos ganhar a liberdade em maio, precisamos de a ganhar em abril. Para dar passos de regresso progressivo à normalidade, não só na escola como na atividade social e económica, temos de manter o esforço", disse o Presidente, reforçando depois a ideia com uma analogia política: "Em abril, ganhar a liberdade"."A reunião foi longa porque se analisou tudo ao pormenor nos prós e contras, nos condicionamentos no domínio da saúde", explicou o chefe de Estado.

Questionado se das suas palavras se pode depreender que, por vontade dos técnicos, não haverá abertura das escolas neste mês de abril, o chefe de Estado respondeu: "Isso pode depreender obviamente. Mas é o senhor primeiro-ministro que o dirá no dia 9 de abril, mas daquilo que disseram os especialistas, é ganhar em abril o mês de maio, portanto, é manter este esforço em abril".

Segundo o balanço de hoje da Direção-Geral da Saúde, em Portugal registaram-se 345 mortes por infeção do novo coronavírus, mais 34 do que na véspera (+10,9%), e 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).