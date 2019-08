O Presidente da República,

sublinhou esta segunda-feira a importância de serem salvaguardados os "direitos fundamentais, a segurança e a normalidade constitucional", numa nota publicada no final da reunião com o primeiro-ministro, na qual foi abordada a greve dos motoristas.

"O Presidente da República recorda a importância de, em todas as circunstâncias, serem salvaguardados os valores e princípios do Estado de Direito Democrático e, neles, os direitos fundamentais, a segurança e a normalidade constitucional", lê-se na nota.Marcelo Rebelo de Sousa foi ainda informado "da posição do Governo perante várias perspetivas de evolução".O Presidente da República alertou também para a "responsabilidade de todos os envolvidos neste conflito entre entidades privadas, na procura de soluções justas, sem sacrificar, de modo desproporcionado, os portugueses".