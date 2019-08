O Governo decidiu avançar com a requisição civil devido ao não cumprimento dos serviços mínimos decretados por causa da greve dos motoristas que começou esta segunda-feira. "O Governo não teve alternativa senão a de reconhecer a necessidade de proceder à requisição civil dos motoristas em situação de greve com vista a assegurar o cumprimento dos serviços mínimos", explicou o secretário de Estado da Presidência de Conselho de Ministros, Tiago Antunes, em conferência de imprensa, acrescentando que a medida será "gradual" e aplicada às áreas "em que se constata o incumprimento".



O governante anunciou também que o Governo vai publicar duas portarias para a requisição civil, sendo que uma delas se destina apenas aos serviços mínimos que não foram cumpridos, como o abastecimento da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) no Algarve, a partir de Sines, das unidades autónomas de gás natural e dos aeroportos. A ANA - Aeroportos de Portugal já revelara que o ritmo de abastecimento "insuficiente" verificado ao longo do dia levou à implementação de restrições à operação, "nomeadamente na redução de abastecimento de aeronaves". A outra portaria, segundo Tiago Antunes, "irá estabelecer os termos em que se efetiva a intervenção das Forças Armadas no âmbito desta requisição civil".





Segundo o secretário de Estado têm-se "observado um comportamento diversificado por zonas do país, por tipos de serviços e até em função dos sindicatos que estão em causa". "Temos sindicatos que afirmaram que os seus associados cumpririam os serviços mínimos e não temos indicações em contrário. Pelo contrário, temos sindicatos que, a meio da manhã, fizeram apelos ao incumprimento dos serviços mínimos", apontou.

A decisão foi anunciada ao final da tarde, mas o primeiro-ministro, António Costa, já tinha deixado no ar essa possibilidade depois de dizer que o cumprimento dos serviços mínimos mudou "da manhã para tarde". "Sem prejuízo de poder ou não haver uma declaração geral de requisição civil, as portarias que lhe derem sequência serão sempre aplicadas da forma como o Governo tem agido perante esta circunstância, que é de forma gradual, de forma adequada e em função da estrita necessidade daquilo que for necessário", explicou na altura. Ao contrário do que aconteceu numa greve semelhante realizada pelos motoristas em abril deste ano, o Governo demorou menos de 24 horas a decretar a requisição civil.

Após uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a meio da tarde, o primeiro-ministro adiantou que já estão a ser realizados transportes conduzidos pela GNR ou pela PSP, nomeadamente de "Sines para o Algarve e no aeroporto de Lisboa", sendo na região do Algarve que se verifica a situação mais complicada.

A ANTRAM acusou, durante a manhã, os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pediu uma requisição civil "urgente". Uma situação desmentida pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. "Estas pessoas saíram para trabalhar, simplesmente fizeram oito horas e não as 14 ou 15 horas que habitualmente fazem", assegurou Pedro Pardal Henriques, que falava aos jornalistas em Aveiras de Cima, distrito de Lisboa.

Os motoristas cumprem hoje o primeiro dia de uma greve marcada por tempo indeterminado e com o objetivo de reivindicar junto da associação patronal Antram o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.

A greve foi convocada pelo SNMMP e pelo SIMM, tendo-se também associado à paralisação o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN).

O Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% e declarou crise energética, que implica "medidas excecionais" para minimizar os efeitos da paralisação e garantir o abastecimento de serviços essenciais como forças de segurança e emergência médica.



Com Lusa