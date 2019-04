Marcelo Rebelo de Sousa divulgou mensagem em que sublinha "a presença secular" da comunidade cigana, que está em Portugal há 500 anos.

O Presidente da República lembrou hoje que a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas "está ainda por implementar" numa mensagem colocada no seu 'site' oficial por ocasião do Dia Internacional dos Ciganos.



"O Dia Internacional dos Ciganos é, pois, um dia de alerta e consciencialização para um Portugal diverso, mais justo e socialmente ainda mais inclusivo", assinala Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem em que sublinha "a presença secular" da comunidade cigana, que está em Portugal há 500 anos.



O chefe de Estado considera que, neste dia, "torna-se necessário recordar que Portugal aprovou uma Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, que está ainda por implementar".



"É, pois, importante apelar ao envolvimento de todos, incluindo a própria comunidade Cigana, para que efetivamente essa Estratégia produza os resultados esperados", apela.



Marcelo saúda ainda as iniciativas da comunidade, nomeadamente através das várias Associações Ciganas, no sentido de "aumentar a sua representatividade e integração, alertando e denunciando todas as situações discriminatórias que prevaleçam".