O Presidente da República fez ainda questão de lembrar os heróis dessa batalha num discurso proferido parte em francês e parte em português.





Na cerimónia que assinala os 100 anos da batalha de La Lys, o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou que ali se viveu o maior luto militar nacional "desde a batalha de Alcácer-Quibir no norte de África em 1578". Marcelo discursava em França, onde lembrou os sete mil combatentes mortos, feridos e feitos prisioneiros, frente ao presidente francês, Emmanuel Macron e ao primeiro-ministro português, António Costa.



Entre os lembrados, Marcelo destacou Aníbal Augusto Milhais, mais conhecido por soldado Milhões, "um de entre tanto heróis" desse dia "tragicamente inesquecível, de que este cemitério é testemunha silenciosa, mas impressionante", disse o Presidente.



"Foi o único soldado raso a receber, até hoje, a mais elevada condecoração portuguesa — a Ordem Militar da Torre e Espada do valor Lealdade e Mérito —, entregue em pleno campo de batalha por um corajoso chefe militar, futuro presidente da República Portuguesa, o marechal Manuel Gomes da Costa."



"Portugal, pela minha voz, agradece a estes bravos o seu sacrifício supremo aqui em França, como em África, por terra, mar e água. Este sacrifício não foi em vão, dele também se fez a glória de Portugal, a vitória da França e o futuro da Europa", disse ainda o presidente terminando o seu discurso em modo bilingue: "Vive la France. Viva Portugal".



Por sua vez, Emmanuel Macron destacou a amizade que existe entre os dois países, uma "amizade profunda e solidária, cimentada por milhares de portugueses e franceses de origem portuguesa, cimentada pelo sangue vertido pelos que aqui vieram defender a nossa liberdade".



No discurso, lembrou que no Cemitério Militar Português de Richebourg "estão perto de dois mil soldados portugueses" que lutaram numa "guerra absurda e tão dolorosamente fratricida" e caracterizou o cemitério como "um símbolo de amizade e solidariedade europeia e não de rancor nacionalista".