Marcelo intervém em guerra de divórcio entre assessores. MP investiga violência doméstica

Consultor do Presidente da República para a economia está a ser investigado por violência doméstica contra outra assessora, de quem se está a divorciar. Para apaziguar os ânimos, Marcelo mandou-os para teletrabalho.

O Ministério Público (MP) está a investigar Duarte Vaz Pinto, assessor económico do Presidente da República (PR), por violência doméstica contra Mafalda da Gama Lopes, consultora da Presidência para a segurança. A notícia foi avançada pela TVI e também confirmada à SÁBADO: “O inquérito encontra-se em investigação na secção de Oeiras do DIAP de Lisboa Oeste", avançou fonte oficial. O litigioso processo de divórcio entre assessores teve consequências no próprio trabalho presidencial: “Dada a situação de conflito pessoal entre aqueles consultores, foi estabelecido que o desempenho das suas funções se exerceria em teletrabalho”, respondeu fonte oficial de Belém, na resposta por escrito à SÁBADO.