Marcelo falou com ministro da Defesa e presidente do Governo da Madeira sobre a Venezuela

O Presidente da República, além do permanente contacto com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre a situação da Venezuela, falou também com o ministro da Defesa e o presidente do Governo Regional da Madeira.



Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República Lusa

Fonte de Belém referiu à Lusa que o Presidente da República tem mantido "permanente contacto, desde a madrugada, com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros" e adiantou que Marcelo Rebelo de Sousa "entretanto, falou também com o ministro da Defesa Nacional e o presidente do Governo Regional da Madeira".

A Venezuela tem uma relevante comunidade emigrante portuguesa, em grande parte oriunda da Madeira.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou este sábado que os Estados Unidos da América realizaram um "ataque em grande escala" na Venezuela e que o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado à força do país.

É desconhecido, para já, o paradeiro de Nicolás Maduro.

O Governo de Caracas denunciou uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos, após explosões na capital durante a noite, decretou o estado de exceção e pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Hoje, cerca das 09:00, a Presidência da República divulgou uma nota a dar conta de que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa "está a acompanhar a situação na Venezuela em articulação com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros", Paulo Rangel.

Antes, fonte do Governo PSD/CDS-PP disse à Lusa que as autoridades portuguesas estão "a acompanhar a situação na Venezuela ao minuto", em contacto com a embaixada em Caracas e com vários governos europeus.