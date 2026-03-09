Sábado – Pense por si

Marcelo diz que Seguro será "um grande Presidente"

Chefe de Estado cessante diz que Seguro deve "contar com o apoio de todos os portugueses".

O chefe de Estado cessante, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta segunda-feira que António José Seguro, que hoje toma posse, será "um grande Presidente".

"Vai ser um grande Presidente, grande, grande, e deve contar com o apoio de todos os portugueses", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à RTP.

O Presidente cessante descia a pé a rua de São Bento para se dirigir à Assembleia da República para a tomada de posse de António José Seguro, tendo passado primeiro por um supermercado e uma papelaria.

