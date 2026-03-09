Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de março de 2026 às 09:55

Marcelo Rebelo de Sousa despede-se de Belém ao fim de 10 anos

Marcelo Rebelo de Sousa já começou a despedir-se dos funcionários da casa civil.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h