Marcelo discursa hoje no Parlamento Europeu em sessão dos 40 anos da adesão de Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursa esta quarta-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, numa sessão comemorativa dos 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE).

Parlamento Europeu, Estrasburgo
O início da sessão está marcado para as 12:00 (11:00 de Lisboa) e contará igualmente com um discurso do Rei de Espanha, Filipe VI.

Portugal e Espanha assinaram os tratados de adesão à CEE no dia 12 de junho de 1985 e tornaram-se membros efetivos em 01 de janeiro de 1986.

Antes desta sessão, que tem uma duração prevista de meia hora, Marcelo Rebelo de Sousa irá encontrar-se com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e com o Rei de Espanha.

Depois, terá um encontro com a Provedora de Justiça Europeia Teresa Anjinho e, após o almoço, com eurodeputados portugueses.

Numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República em 01 de janeiro, dia em que se assinalaram os 40 anos da adesão de Portugal à CEE, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a integração europeia foi “uma das grandes conquistas do 25 de Abril” e frisou que, passados 40 anos, o país mantém um “compromisso inabalável” com a UE.

"Ao longo destas quatro décadas, Portugal percorreu o caminho da consolidação democrática, beneficiando das enormes vantagens da pertença à UE, como modernização económica, desenvolvimento, estabilidade e reforço da mobilidade dos cidadãos. A integração europeia foi, por isso, uma das grandes conquistas do 25 de Abril", lia-se na nota do chefe de Estado.

O tratado de adesão à então CEE foi assinado em 1985 por Mário Soares e também pelo vice-primeiro-ministro do Governo PS/PSD, Rui Machete, e pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, e das Finanças, Ernâni Lopes.

Horas depois, realizava-se em Madrid idêntica sessão, para a entrada de Espanha na CEE.

