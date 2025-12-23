Marcelo convoca Conselho de Estado para 9 de janeiro

Reunião vai servir para analisar a situação da Ucrânia.

Edição de 22 a 28 de dezembro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para o próximo dia 9 de janeiro, pelas 15:00 horas.



Marcelo Rebelo de Sousa operado no Hospital de São João após indisposição

A reunião servirá, segundo nota divulgada no site da presidência, para "analisar a situação internacional, em particular a situação da Ucrânia" e terá lugar no Palácio de Belém.

O Conselho de Estado é um órgão político de consulta do Presidente da República. Esta reunião acontece antes das eleições presidenciais marcadas para 18 de janeiro.