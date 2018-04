Manuel Pinho foi confrontado pelo Observador com esta informação esta quarta-feira, mas o seu advogado, Ricardo Sá Fernandes, informou que o seu cliente não fará mais declarações enquanto não for interrogado pelas autoridades judiciais. "Está há 10 meses à espera de ser ouvido no processo relativo às suspeitas de favorecimento efetuadas a favor da EDP, sem que até hoje tenha logrado ser ouvido, pelo que continua a desconhecer quais são as imputações que em concreto lhe são dirigidas e que as autoridades querem ver esclarecidas", afirmou Sá Fernandes.

O antigo ministro das Finanças Manuel Pinho terá afinal uma terceira sociedade offshore além da Blackwade Holding Limited e da Tartaruga Foundation. Esta terceira conta que, alegadamente, pertence a Manuel Pinho, tem sede no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas e terá sido criada pelo famoso escritório de advogados Mossack Fonseca.A Mandalay Asset Management Corporation vem referida num ficheiro que compõe um conjunto de documentação interna da Espírito Santo (ES) Enterprises, o famoso "saco azul" do Grupo Espírito Santo (GES), informa o Observador que tem vindo a analisar os documentos. Nestes documentos, o ex-ministro e a sua mulher vêm referidos pelo nome inteiro como "primeiro e segundo beneficiário", em documentos datados de 2008, altura em que Manuel Pinho ainda era ministro da Economia do Governo José Sócrates.A base de dados pública do International Consortium of Investigative Journalists mostra que a Mandalay terá sido criada pela Mossack Fonseca a pedido da Gestar — uma sociedade de serviços financeiros do GES. O consórcio de jornalistas não revela o nome dos beneficiários das sociedades offshore a cujos registos teve acesso, revelando apenas que, no caso da Mandalay, existiram doisacionistas: um que esteve como beneficiário entre 30 demarço de 2004 e 28 dejunho de 2007 (cujo nome é ocultado) e outro que se chamaGosforthInc. — que é outra sociedade do Panamá cujos beneficiários são desconhecidos.