O ex-Ministro da Economia Manuel Pinho admitiu morar num apartamento no centro de Nova Iorque que está em nome de uma sociedade offshore com sede no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas.O apartamento em que habita o ex-governante socialista está em nome da sociedade offshore Blackwade Holding Limited. Os procuradores encarregues do caso EDP iniciaram diligências na semana passada para descobrir quem são os beneficiários económicos da Blackwade. Manuel Pinho é suspeito de ter beneficiado a EDP em cerca de 1,2 mil milhões de euros enquanto fazia parte do governo de José Sócrates. Foi constituído arguido pelos alegados crimes de corrupção passiva e de participação económica em negócio.O jornal Observador contactou Manuel Pinho que confirmou, através do seu advogado, ser dono da sociedade offshore Blackwade Holding Limited. "O dr. Manuel Pinho tinha uma residência em Lisboa, detida por uma sociedade portuguesa, que entretanto vendeu; mantém uma residência nos Estados Unidos da América (EUA), em nome de uma sociedade offshore", afirmou Ricardo Sá Fernandes que justifica ainda que"esta é uma prática comum nos EUA, a qual é legal, quer nos EUA, quer na maioria dos países, incluindo Portugal, desde que sejam pagos os impostos, como têm sido".A sociedade Blackwade esteva sediada nas Ilhas Virgens Britânicas até 30 de Abril de 2015. Nessa data, a sociedade deixou de pagar os fees anuais obrigatórios nos paraísos fiscais, tendo sido eliminada do registo de companhias com sede naquele território.