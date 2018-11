Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, pernoitou ontem no posto da GNR de Alcochete e será presente a um juiz na terça-feira.

A TVI e o MaisFutebol tiveram acesso ao mandado de detenção de Bruno de Carvalho, que revela que o ex-presidente do Sporting está indiciado por 56 crimes: dois crimes de dano com violência, 20 crimes de sequestro, um crime de terrorismo, 12 crimes de ofensa à integridade física qualificada, um crime de detenção de arma proibida e 20 crimes de ameaça agravada.



Recorde-se que o ex-responsável máximo leonino foi detido no domingo, juntamente com Mustafá, líder da Juve Leo, por suspeitas de envolvimento no ataque ao plantel em Alcochete, em Maio.



BdC pernoitou ontem no posto da GNR de Alcochete e será presente a um juiz no Tribunal do Barreiro na terça-feira. Após o interrogatório, serão decretadas as medidas de coacção, algo que terá de ser feito até quarta-feira.



A GNR realizou buscas nas instalações da Juve Leo, na casa de Mustafá e em casa de Bruno de Carvalho.



O antigo presidente do Sporting e o líder da Juve Leo são os 39.º e 40.º detidos no âmbito deste processo. Só após a audição pelo juiz de Instrução Criminal é que lhes serão decretadas as medidas de coacção.



O possível envolvimento na invasão de Alcochete não é única suspeita contra Bruno de Carvalho: o polémico antigo líder do Sporting tem ainda o seu nome implicado a sociedades offshores com sede em Cabo Verde, no caso Cashball e em negócios estranhos de scouting (procura de novos talentos).