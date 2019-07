O S OS Racismo vai avançar com uma queixa-crime contra a historiadora Fátima Bonifácio , considerando que o artigo de opinião da historiadora no jornal Público viola o artigo 240 do Código Penal. Ou seja, a associação considera que foi cometido um crime de discriminação racional e o processo em tribunal deve ter início esta quarta-feira."Ofender, injuriar e difamar alguém não pode ser justificado como mera opinião; a liberdade de Fátima Bonifácio se expressar e dizer o que pensa não foi limitada – do que se sabe, escreveu exatamente o que quis. Mas não se pode esperar ou pedir aos/às "africanos"/as e "ciganos"/as atingido/as pelas suas palavras, que vejam diminuídos os seus direitos fundamentais, em especial, o direito à honra, à dignidade, à imagem e à integridade moral. Direitos inalienáveis e que a Constituição da República lhes reconhece e que toda e qualquer Declaração de Direitos Humanos defende. Direitos que não podem ser suspensos ou aplicados discricionariamente, porque Fátima Bonifácio considera, a título de ostensivo preconceito, que estes não se lhes aplicam por "descendência", diz um comunicado da organização citado pelo jornal Expresso.Para a SOS Racismo, o artigo contem "afirmações graves", com "generalizações abusivas e estigmatizantes" e "inequivocamente ofensivas". Fátima Bonifácio escreveu que "ciganos" e "africanos" não fazem parte de uma "entidade civilizacional" chamada de "cristandade", não descendendo ainda da "Declaração Universal do Direito do Homem".