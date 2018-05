Mala abandonada obrigou à evacuação do Campo Pequeno

Uma mala abandonada no parque de estacionamento do centro comercial do Campo Pequeno, em Lisboa, levou esta segunda-feira à retirada de dezenas de pessoas daquele espaço e à chamada de várias equipas do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança do Subsolo da PSP.

O alerta foi dado às 19h00. As autoridades criaram um perímetro de segurança e deram início ao protocolo de ameaça de bomba.

No local, além da PSP, estiveram de prevenção equipas do INEM e do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.