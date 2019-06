O Conselho Superior do Ministério Público classificou todos os procuradores da República em 2018 como muito bons ou bons com distinção – os dois níveis mais altos do sistema de avaliação de magistrados. De acordo com o Jornal de Notícias, 69% dos procuradores tiveram as duas mais altas avaliações nas inspeções realizadas.

Ao todo, entre os 52 procuradores da República, 41 tiveram a avaliação de "Muito Bom" por parte do Conselho Superior do Ministério Público, com os restantes a ficarem com a nota de "Bom com distinção". Já quanto a procuradores-adjuntos, o CSMP não foi tão generoso: 10 receberam "Muito Bom", 32 tiveram "Bom com distinção", 33 com "Bom" e dois com "Suficiente". Esta é uma tendência que tem vindo a crescer, dado que a percentagem de procuradores com as notas mais altas é a maior dos últimos anos.