Mais de metade dos concelhos baixaram os casos de covid-19

O número de casos de covid-19 tem vindo a aumentar nos últimos dias após o Natal e Ano Novo, mas os dados de concelhos referentes à terceira e quarta semana de dezembro mostram que mais de metade dos concelhos em Portugal viram baixar os seus novos casos de coronavírus. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da DGS, foram 165 os concelhos que baixaram a sua incidência, registando menos novos casos entre 14 e 27 de dezembro do que no boletim anterior.



Perante os números divulgados esta segunda-feira, e tendo em conta que o novo estado de emergência em discussão deverá recair neste boletim, são agora 25 os concelhos que ficariam no nível de risco extremamente elevado de infeção por covid-19, que apresentam mais de 960 casos por 100 mil habitantes - menos um que na mais recente atualização de incidências em concelhos.



O patamar de risco muito elevado, que junta os concelhos com menos de 960 mas mais de 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, estão 75 concelhos - menos 15 que na última atualização.



No total, são agora 100 os concelhos que estão em risco muito elevado ou extremamente elevado de contágio - menos 16 em relação à última atualização.



No último patamar de risco - os que concelhos que têm mais de 240 casos por 100 mil habitantes - estão mais 65 concelhos, um número também inferior em relação aos 92 que eram registados no boletim da passada semana que juntava dados entre os dias 7 e 20 de dezembro.







Cinco concelhos mais infetados estão no Alentejo. Lisboa é o que tem mais infeções



Entre os casos que mais preocupam e nos quais a incidência da covid-19 é superior a 1000 novos infetados nas últimas duas semanas continuam apenas concelhos relativamente pequenos. Na última atualização da DGS, apenas dois concelhos dos que estão em risco extremamente elevado têm mais de 20 mil habitantes: Esposende e Barcelos.



Ambos ficam no Norte, mas os concelhos com mais casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas pertencem todos ao Alentejo. Mourão e Mora são os únicos com mais de 2.000 casos por 100 mil habitantes e Vidigueira, Nisa e Viana do Alentejo registaram todos mais de 1.500 casos por 100 mil habitantes.



No entanto, nenhum destes registou mais de 115 infetados nas últimas duas semanas e todos estes concelhos têm uma população inferior a 7 mil habitantes.



Estes cinco concelhos - Mourão, Mora, Vidigueira, Nisa e Viana do Alentejo - foram também os que mais viram aumentar o número de infeções em relação à passada semana. Todos registaram um aumento superior a 900 casos por 100 mil habitantes neste período.

Do outro lado, Vimioso, que era o concelho com mais infeções por população na última semana, é agora o município que mais viu reduzir o número de casos nos últimos 14 dias, tal como Castelo de Vide, Mondim de Basto, Marvão e Penamacor. Todos estes tinham, no último boletim, mais de 1.400 casos por 100 mil habitantes.



No total, e de acordo com contas realizadas pela SÁBADO com base na incidência de cada concelho, Lisboa foi, de longe, o município que mais casos registou neste período - mais de 2.200.

O segundo e terceiro - Vila Nova de Gaia e Sintra - registaram menos de 1.500 - menos mil que a capital portuguesa. Guimarães, que há semanas era líder de infeções no país, registou menos de mil novos casos. Outras cidades que registaram mais de mil casos foram Porto, Braga e Barcelos.



Destes, apenas Barcelos está na lista de risco extremamente elevado e apenas Sintra está fora dos dois patamares superiores de risco. Lisboa, Vila Nova de Gaia, Braga e Porto são ainda considerados de risco muito elevado.