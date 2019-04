Chuva volta este domingo mas com subida de temperatura

O fim-de-semana é de chuva e este domingo não é exceção. De acordo com previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu será nublado por todo o continente e ilhas mas as temperaturas irão subir ligeiramente.

O IPMA indica "céu geralmente muito nublado", com a nebulosidade a diminuir no Sul de Portugal a partir da manhã. Haverá "chuva fraca" no Norte e Centro, com especial incidência no litoral do país.