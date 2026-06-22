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Maioria quer Seguro mais exigente com Governo e oposição

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SÁBADO 10:27
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Portugueses consideram que o Presidente da República deve ter um papel de maior fiscalização ao Executivo e aos partidos da oposição. Quase metade diz que, até agora, o mandato corresponde às expectativas, mas também há uma perceção de que pouco difere de Marcelo.

António José Seguro deve ser mais exigente com o Governo e os partidos da oposição. É o que revela a mais recente sondagem da Intercampus para o Negócios, CM, CMTV e NOW.

António José Seguro
António José Seguro MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O barómetro de junho, realizado entre os dias 10 e 16, indica que 56% dos portugueses querem um Presidente mais fiscalizador e menos cooperante na atuação do Executivo, mas também da oposição, em concreto o Chega.

Leia o artigo na íntegra no site do

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