Maioria quer Seguro mais exigente com Governo e oposição

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SÁBADO
Portugueses consideram que o Presidente da República deve ter um papel de maior fiscalização ao Executivo e aos partidos da oposição. Quase metade diz que, até agora, o mandato corresponde às expectativas, mas também há uma perceção de que pouco difere de Marcelo.
António José Seguro deve ser mais exigente com o Governo e os partidos da oposição. É o que revela a mais recente sondagem da Intercampus para o Negócios, CM, CMTV e NOW.
O barómetro de junho, realizado entre os dias 10 e 16, indica que 56% dos portugueses querem um Presidente mais fiscalizador e menos cooperante na atuação do Executivo, mas também da oposição, em concreto o Chega.
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