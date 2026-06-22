Mais de 30 concelhos do interiro Norte e Centro em perigo máximo de incêndio

Distritos de Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Coimbra e Portalegre estão em alerta máximo.

Mais de 30 concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Coimbra e Portalegre estão em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Bombeiros Nuno Alfarrobinha

Em perigo muito elevado de incêndio estão mais de uma centena de concelhos nos distritos de Bragança, Vila real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro, de acordo com o IPMA.

Em perigo elevado está toda a região do Alentejo e dezenas concelhos dos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Santarém, Portalegre, Coimbra, Aveiro, Viseu, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

A previsão meteorológica do IPMA aponta para hoje uma pequena descida da temperatura máxima, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas no interior.

As temperaturas máximas vão variar entre os 25 graus Celsius (Aveiro e Sines) e os 37º (Bragança, Castelo Branco e Évora) e as mínimas entre os 17º (Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Leiria, Setúbal, Sines e Sangres) e os 25º (Portalegre).

Na quinta-feira, o ministro da Administração Interna apelou a que sejam evitados comportamentos de risco de incêndio devido às elevadas temperaturas previstas pelas autoridades.

Segundo o ministro, há comportamentos que não se devem ter como a utilização de maquinaria como roçadoras de discos e determinados equipamentos agrícolas, realização de queimas e queimadas e a utilização de fogos-de-artifício em festas tradicionais, incluindo balões de mecha acesa durante as festividades do São João, que se realizam na próxima semana.